Пять российских биатлонисток 7 марта примут участие в женской гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира в Нове-Место. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию пасьюта можно посмотреть здесь:

Наилучшая стартовая позиция среди россиянок у, которая стартует 13-й с 41 секундой отставания от победительницы спринта Тириль Экхофф.отправится на дистанцию 24-й,— 32-й,— 53-й,— 54-й. Всего в гонке преследования выступят 60 спортсменок.

Также сегодня пройдет мужской пасьют (18.00). Ранее в Нове-Место состоялись женская и мужская эстафеты. У женщин лучшими стали шведки, россиянки финишировали восьмыми. У мужчин победили немцы, серебро — в активе сборной России в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.