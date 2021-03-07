Пять российских биатлонисток 7 марта примут участие в женской гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира в Нове-Место. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Прямую трансляцию пасьюта можно посмотреть здесь:
Также сегодня пройдет мужской пасьют (18.00). Ранее в Нове-Место состоялись женская и мужская эстафеты. У женщин лучшими стали шведки, россиянки финишировали восьмыми. У мужчин победили немцы, серебро — в активе сборной России в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.
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