Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась мыслями о возвращении Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе.

Под руководством Тутберидзе Косторная стала чемпионкой Европы-2020, после чего летом 2020 года перешла к Евгению Плющенко. Однако после смены тренера результаты фигуристки пошли на спад, и она решила вернуться.

По мнению Бестемьяновой, Косторной повезло, что Тутберидзе не отторгнула 17-летнюю девушку. «Это большое счастье, что Этери Георгиевна согласилась принять ее обратно. Все мы помним, что эта фигуристка скандально уходила, обижала тренера, и дай бог, чтобы у них все получилось», — сказала Бестемьянова в комментарии ТАСС.

Олимпийская чемпионка не стала оценивать перспективы сотрудничества — лишь заметила, что время все рассудит. «Надо дать им спокойно поработать и выйти на первый турнир. Тогда и посмотрим, что получается», — сказала Бестемьянова.