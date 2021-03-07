Мужская гонка на 50 км с массового старта классическим ходом 7 марта завершит программу соревнований на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Начало марафона — в 15.00 по московскому времени.

Прямая трансляция гонки будет доступна здесь:

Всего на старт выйдут 59 спортсменов. Среди них — четверо россиян:. Сборную Норвегии представят Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн, Поль Гольберг и Йоханнес Клэбо.

Днем ранее состоялся женский марафон на 30 км. Победу с гигантским отрывом в две с половиной минуты одержала Тереза Йохауг. Серебро взяла другая норвежка Хейди Венг, бронзу — шведка Фрида Карлссон. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая на 9-м месте.