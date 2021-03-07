Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявлено 10 595 новых случаев заражения COVID-19.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за время пандемии в 85 регионах страны более 112,9 миллиона исследований, выявлено 4 322 776 случаев инфицирования. Зафиксировано 89 094 летальных исхода. За 6 марта скончались 368 человек, выздоровели 11 576. В активной фазе находятся 321 758 пациентов.

Наибольшее количество новых инфицированных за минувшие сутки обнаружено в Москве — 1534.

В Санкт-Петербурге выявлено 968 новых заболевших коронавирусом, в Ленинградской области — 135. Количество умерших петербуржцев от ковида за весь период пандемии составляет 11 350.