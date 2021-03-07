На этапе Кубка мира в Нове-Место в 15.00 по московскому времени началась женская гонка преследования. В число 60 участников по итогам спринта отобрались пять россиянок.

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Спортсменки преодолеют пять кругов по 2 км каждый и зайдут на четыре огневых рубежа. Сначала они дважды отстреляются из положения лежа, затем — из положения стоя.

Первой стартовала норвежка Тириль Экхофф, за ней в девяти секундах — серебряный призер спринта украинка Юлия Джима. Днем ранее на пьедестал также поднялась итальянка Лиза Виттоцци. Она уйдет на трассу третьей в 16 секундах позади Экхофф.

Россиянка Ульяна Кайшева отправилась на дистанцию 13-й, отставая от лидера на 41 секунду. Попробуют улучшить позиции Светлана Миронова (24-й номер), Ирина Казакевич (32-й), Лариса Куклина (53-й) и Евгения Павлова (54-й).

Позже 7 марта пройдет мужской пасьют, который подведет черту под программой первого этапа в Нове-Место. Второй этап в чешском городке стартует 11 марта с мужского спринта.