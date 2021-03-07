Форвард ярославского «Локомотива» Николай Коваленко пропустит третий матч серии против «Йокерита» в Кубке Гагарина из-за дисквалификации.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отстранил хоккеиста за неприличный жест во время предыдущего поединка команд, в котором «Локомотив» разгромил «шутов» — 5:0. В конце третьего периода после драки Марко Анттила с Никитой Черепановым Коваленко позволил себе пошлость в адрес скамейки запасных соперника.

Как сообщает сайт КХЛ, Коваленко вдобавок подвергнут денежному штрафу.

Изначально третий матч серии до четырех побед должен был пройти в Хельсинки. Однако за несколько дней до старта плей-офф стало известно, что «Йокерит» все оставшиеся матчи турнира проведет в гостях, поэтому сегодня соперники вновь встретятся на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. Четвертый матч и все остальные в случае необходимости пройдут здесь же. Пока железнодорожники ведут в серии 2:0.