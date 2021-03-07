Президент UFC Дана Уайт, комментируя поединок между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом, сообщил о намерении организовать бой-реванш.

На турнире UFC 259 в Лас-Вегасе Ян потерпел поражение из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову, когда его соперник находился в партере. Позже российский боец, не сумевший защитить чемпионский титул, извинился за содеянное и обратился к руководству промоушена провести бой-реванш. Одержавший 20-ю победу в карьере Стерлинг отказался принимать чемпионский пояс, который оставил в клетке.

На пресс-конференции после турнира Уайт выразил сожаление, что один из главных боев вечера завершился таким образом, а также пообещал устроить реванш. «Организуем реванш настолько быстро, насколько сможем. Алджамейна проверили врачи, с ним все в порядке», — сказал глава UFC.