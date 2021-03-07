Глава UFC Дана Уайт признался, что предложил лидеру сводного рейтинга Хабибу Нурмагомедову возобновить карьеру и провести бой в сентябре этого года.

Нурмагомедов был секундантом Ислама Махачева в победном бою с американцем Дрю Добером, который прошел в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта по московскому времени. Уайт сообщил, что после поединка поговорил с Хабибом насчет возвращения в октагон. «Я сказал ему: «Как насчет боя в сентябре?» Он посмеялся. Посмотрим… В ближайшие дни у нас с ним будет ужин», — сказал глава UFC на пресс-конференции после турнира UFC 259.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в прошлом году и позже неоднократно говорил, что не собирается возвращаться в UFC. Дагестанец ушел из профессионального спорта непобежденным.