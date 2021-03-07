Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал про погодные условия проведения мужского масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе, а также о состоянии лидера команды Александра Большунова.

Марафон классическим ходом стартует в 15.00 по московскому времени. Это последняя гонка в соревнованиях лыжников. Помимо Большунова, сборную России представят Алексей Червоткин, Илья Семякин и Евгений Белов.

По мнению Бородавко, спортсмены столкнутся с трудностями из-за погоды. «Сейчас пошел снег, к старту потеплеет и возможен дождь. Погода вносит коррективы, так что марафон будет крайне сложным», — цитирует наставника «Спорт-экспресс».

Бородавко выразил надежду, что Большунов смог как следует подготовиться к заключительной дисциплине чемпионата мира. «Саша прошел все возможные процедуры восстановления. Будем надеяться, ему хватит сил и мастерства для достойного выступления», — сказал Бородавко.

В Оберстдорфе Большунов заработал полный комплект медалей. Он выиграл золото в скиатлоне, серебро — в эстафете, бронзу — в командном спринте.