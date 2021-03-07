Российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов и Матвей Елисеев 7 марта примут участие в гонке преследования на этапе Кубка мирв Нове-Место (Чехия). Начало — в 18.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:

Всего на старт выйдут 60 биатлонистов, отобравшихся в пасьют по итогам прошедшего накануне спринта. Первым уйдет на дистанцию француз Симон Дестье, через две секунды стартует швед Себастьян Самуэльссон, еще через две секунды — немец Арнд Пайффер.

Отставание Латыпова от лидера на старте составляет 37 секунд, Халили — 53 секунды, Логинова — минута, Елисеева — минута 22 секунды.

Спортсменам предстоит преодолеть пять кругов по 2,5 км и четыре огневых рубежа. Чуть ранее комплект медалей в этой же дисциплине разыграют женщины.