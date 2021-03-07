Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал работу судей в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» (4:3 ОТ).

Петербуржцы вырвали выездную победу на исходе четвертого периода благодаря голу Линдена Вея, реализовавшего большинство в формате «5 на 3», и повели в серии 3:0. Болельщики «зубров» освистали судей Константина Оленина и Евгения Ромасько и забросали лед посторонними предметами. На пресс-конференции наставник «Динамо» Крэйг Вудкрофт намекнул, что на результат повлияли неоднозначные судейские решения.

По мнению Анисимова, удаления в овертайма были справедливы. «В первом случае Зак Митчелл попал клюшкой по лицу Линдену Вею, а затем Роб Клинкхаммер нанес удар клюшкой по клюшке Владимира Ткачева», — цитирует главного арбитра КХЛ «Чемпионат».

Следующий матч серии пройдет в понедельник, 8 марта. Он может оказаться последним в сезоне для минского клуба.