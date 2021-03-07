Глава наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» и председатель правления Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков выступил с заявлением касательно третьего матча серии Кубка Гагарина против СКА.

6 марта «зубры» на своем льду потерпели поражение — 3:4 (ОТ), пропустив решающую шайбу в формате «3 на 5». По мнению Баскова, некоторые моменты в игре вызывают вопросы. «К сожалению, чувствовалось, что у соперника на льду снова присутствует дополнительный игрок. И эмоции наших болельщиков это очень ярко подтверждают», — приводит текст заявления официальный сайт «Динамо».

Четвертый матч серии состоится в понедельник, 8 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени. В случае победы СКА досрочно выйдет в следующую стадию. В случае виктории «Динамо» серия вернется в Санкт-Петербург.

«Как бы ни завершилась встреча, мы уже победили несправедливость!» — отметил Басков.