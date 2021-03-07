Россиянка Светлана Кузнецова с победы стартовала в основной сетке женского одиночного разряда на турнире в Дохе (Катар). В 1/32 финала она в трех сетах обыграла китаянку Ван Цян — 6:4, 1:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Следующей соперницей Кузнецовой, занимающей 39-е место в рейтинге WTA, станет посеянная под первым номером украинка Элина Свитолина.

В решающей партии Кузнецова отыгралась со счета 1:2 и взяла три гейма на чужой подаче. На ее счету один эйс и три двойные ошибки. Ван Цян также допустила три двойные ошибки и сделала пять эйсов.

Позже в основной сетке турнира сыграют еще четыре россиянки: Анастасия Павлюченкова померится силами с Вероникой Кудерметовой, Дарья Касаткина — с француженкой Ализе Корне, а Екатерина Александрова — с американкой Кори Гауфф.