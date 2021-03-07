На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) начала мужская гонка с массовым стартом классическим ходом на 50 км. Это заключительный вид соревновательной программы у лыжников.

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Сборную России в гонку представляют Александр Большунов, Алексей Червоткин, Евгений Белов и Илья Семиков. Накануне тренер команды Юрий Бородавко рассказал о непростых погодных условиях, которые ожидают участников.

Накануне последнего на этом турнире старта в активе сборной четыре медали чемпионата мира. Женская и мужская четверки завоевали серебро в эстафетах. Золото взял Большунов, выигравший скиатлон. Бронза в активе Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. Возглавляют медальный засчет норвежцы.