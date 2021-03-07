Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями о первом матче после длительного простоя, обусловленного травмами.

В ночь на 7 марта по московскому времени воспитанник новосибирского хоккея вышел на лед против «Лос-Анджелеса» — 3:4 (ОТ). Это была первая игра для игрока с середины августа. В межсезонье он перенес уже третью операцию на плече. Тарасенко не набрал очков и занес «-2» в графу полезности, а его команда уступила, ведя по ходу 3:0.

По словам Тарасенко, ему было приятно вернуться в строй, но он расстроен результатом. «Всегда плохо, когда ты возвращаешься после долгого отсутствия и проигрываешь. У меня было время все переосмыслить в этой жизни. И я понял, что это большая привилегия — находиться в раздевалке вместе с командой и иметь возможность выйти на лед», — цитирует форварда «блюзменов» официальный сайт НХЛ.

Следующий матч «Сент-Луис» проведет 8 марта в гостях против «Сан-Хосе».