7 марта 2021 отмечает 62-й день рождения бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти. Петербургский клуб поздравил именинника с праздником.

«С днем рождения, единственный и неповторимый Лучано Спаллетти!» — говорится в сообщении твиттера сине-бело-голубых.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с декабря 2009 года по март 2014 год. Под началом итальянского специалиста петербуржцы дважды выиграли чемпионат России, дважды брали серебро, завоевали Кубок и Суперкубок страны. Именно при Спаллетти в сезоне-2011/12 команда с берегов Невы впервые пробилась в весеннюю стадию Лиги чемпионов. После «Зенита» алленаторе трудился в «Роме» и «Интере». Итальянец покинул миланский клуб по окончании чемпионата-2018/19.

Спаллетти дважды признавался лучшим тренером России по версии РФС.