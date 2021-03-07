Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей пасьюта и оформила золотой дубль на этапе Кубка мира в Нове-Место. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 14-е место.

Экхофф одержала победу, несмотря на три промаха на третьем и четвертом огневых рубежах. Серебро завоевала немка Дениз Херрманн, поднявшаяся с 10-го места на 2-е. Бронза досталась немке Мальте Ульсбю-Ройселанд, которая также улучшила позицию по сравнению со спринтом.

Миронова заработала три штрафных круга и пришла к финишу 14-й. Ульяна Кайшева также с тремя неточными выстрелами стала 21-й. Евгения Павлова с одной ошибкой при стрельбе финишировала 23-й. Ирина Казакевич не поразила четыре мишени и в итоговом протоколе расположилась на 36-м месте. Лариса Куклина допустила 10 промахов и замкнула список из тех спортсменок, которые завершили дистанцию, на 58-м месте.

7 марта в Нове-Место пройдет также мужская гонка преследования. Начало в 18.00 по московскому времени.