В матче хоккеистов 2011 года рождения на первенство Оренбургской области между командами «Южный Урал» и «Сарматы» состоялась массовая драка.

Инцидент произошел в поселке Пригородный. Один из родителей участников матча заснял видео произошедщего и выложил ролик в инстаграм, подписав его сообщением «Стенка на стенку». Посмотреть видео случившегося можно в телеграм-канале «ТрэшХоккей».

После нарушения одного из хоккеистов соперники сошлись стенка на стенку. В побоище приняли участие не только игроки, находившиеся на льду перед началом выяснения отношений, но и хоккеисты с обеих лавок запасных, в том числе вратари.

Судьям при помощи тренеров не сразу удалось погасить конфликт и разнять дерущихся.