Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова 7 марта выступила на гала-шоу «Ледниковый период» в Москве.

Спортсменка продемонстрировала показательный номер на композицию Тромми Профитта и Джесси Эрли Will I Make It Out Alive, который подготовила вместе с хореографом и продюсером Ильей Авербухом. Во время проката Загитова чисто исполнила тройной лутц, — отмечает РИА «Новости».

Загитова больше года не выступает на официальных соревнованиях. В декабре 2019 года она объявила о решении взять паузу в карьере. Осенью прошлого года она стала соведущей телепроекта «Ледниковый период». В феврале фигуристка стала капитаном команды «Красная машина» на Кубке Первого канала.