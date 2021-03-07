Глава ФЛГР Елена Вяльбе заступилась за лыжников и сервисменов мужской сборной России, которая завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.

На втором этапе эстафеты Иван Якимушкин имел гандикап 40 секунд перед преследователями, однако не удержал преимущество и пропустил конкурентов. В итоге россияне финишировали вторыми вслед за командой Норвегии.

Вяльбе призвала не ругать Якимушкина, заметив, что сами ребята в команде не имели к нему претензий. Позже сам лыжник извинился перед болельщиками. «Людям надо уметь радоваться серебру, когда оно реально твое. В командном спринте мы свое не взяли. А здесь, если посмотреть протоколы предыдущих гонок, норвежцы выше нас. Это надо принять. Так что не надо наезжать на моих спортсменов, а то я могу горло перегрызть», — сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».