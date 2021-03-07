Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла последнее, 58-е, место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 14-е место.

Всего в пасьюте должны были участвовать 60 спортсменок, однако полька Кинга Збылут не вышла на старт, а немка Янина Хеттих сошла с дистанции после трех заходов на стрельбище, где допустила пять промахов.

Куклина стреляла хуже всех в гонке, в ее активе лишь 50 процентов попаданий. Она четырежды ошиблась на первой лежке, допустила один промах на второй, дважды не попала на первой стойке и оставила три незакрытые мишени на заключительном огневом рубеже.

По скорости прохождения дистанции Куклина заняла 46-е место, отстав от ставшей лучшей в этом компоненте норвежки Марте Ульсбю-Ройселанд на минуту 26,9 секунды.