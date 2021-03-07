Большунов заплакал после марафона, где проиграл норвежцам Клэбо и Иверсену

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не смог сдержать слёз на финише марафона в рамках чемпионата мира. Россиянин занял третье место, проиграв двум норвежцам — Йоханнесу Клэбо и Эмиилю Иверсену.

На финишной прямой Большунов шел первым, затем Клэбо пошел в обгон, и между ними произошел контакт. В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место Иверсена.