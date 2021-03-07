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  • 18:37,  7 марта 2021
Лыжные гонки
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Большунов заплакал после марафона, где проиграл норвежцам Клэбо и Иверсену

Большунов заплакал после марафона, где проиграл норвежцам Клэбо и Иверсену
Александр Большунов. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не смог сдержать слёз на финише марафона в рамках чемпионата мира. Россиянин занял третье место, проиграв двум норвежцам — Йоханнесу Клэбо и Эмиилю Иверсену.

На финишной прямой Большунов шел первым, затем Клэбо пошел в обгон, и между ними произошел контакт. В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место Иверсена.

Как сообщили Александр Легков и Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ», сборная России подала протест на действия Клэбо. На данный момент жюри рассматривает инцидент, решение еще не вынесено.

Напомним, ранее на чемпионате мира Большунов завоевал две медали: золото в скиатлоне и бронзу в командном спринте в паре с Глебом Ретивых.

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