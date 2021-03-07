В Роттердаме (Нидерланды) подходит к концу теннисный турнир категории АТР 500. В 17:30 по московскому времени на центральном корте арены «Ахой Роттердам» стартовал финальный матч между россиянином Андреем Рублевым и венгром Мартоном Фучовичем.

Полуфинальные встречи состоялись накануне. Восьмая ракетка мира Рублев выбил из борьбы грека Стефаноса Циципаса, посеянного под вторым номером. Фучович оказался сильнее хорвата Борны Чорича.

Ранее спортсмены дважды встречались друг с другом: в 2017-м году Фучович одолел Рублева в матче Кубка Дэвиса, в 2020-м россиянин взял реванш в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Действующим чемпионом турнира в Роттердаме является француз Гаэль Монфис, отказавшийся от защиты титула. Призовой фонд соревнований составляет 1 117 900 евро.