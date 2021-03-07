Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал инцидент, произошедший на финише марафона в Оберстдорфе (Германия). Александр Большунов столкнулся с Йоханнесом Клэбо и сломал палку, в результате чего стал лишь третьим.

«Сейчас Егор Сорин и Маркус Крамер находятся в судейской, жюри не пустило их в свою команду. Они разбираются в этой ситуации сами. По решению жюри будет понятно, подаем ли мы протест или ничего не было, все остается на своих местах», — сказал Турышев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Изначально говорили, что Клэбо сломал Большунову палку. Я сам не видел, потом посмотрели повтор и увидели, что Большунов сам между ног поставил палку и сломал. Потом сказали, что был контакт с Клэбо: он коснулся руки Александра, и тот сломал палку», — добавил Турышев.

«Подали протест. Говорят, что Клэбо ударил Сашу при подъеме палки. Он не хотел этого делать, его пошатнуло, он потерял баланс. Это было сделано не специально», — сказал Турышев.

Напомним, Клэбо финишировал первым, Эмиль Иверсен вторым, Большунов — третьим.