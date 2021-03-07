Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что не собирается идти на церемонию награждения после марафона. В гонке на 50 км классическим стилем в Обертсдорфе (Германия) россиянин стал третьим.

Его опередили два норвежца — Йоханнес Клэбо и Эмиль Иверсен. На финишной прямой произошел инцидент с участием Большунова: он шел первым, Клэбо начал обгонять его справа вне лыжни, и между спортсменами произошел контакт. В результате у Александра сломалась палка, и он занял лишь третье место.

После финиша Большунов не сдержал эмоций и расплакался. Клэбо хотел что-то ему сказать, но Александр не пожелал общаться.

Сборная России подала протест, на данный момент жюри рассматривает момент. Решение относительно медали Клэбо еще не принято