Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал инцидент с участием Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо. Между спортсменами произошел контакт на финише марафона, в результате чего у россиянина сломалась палка, и он стал третьиьм.

«Жюри не увидело умысла со стороны Клэбо. Да, контакт был, но они оставили всё, как есть. В правилах нет такого — умышленно или нет, был контакт, спортсмену сломали палку. Это должно было закончиться дисквалификацией. Несвободные руководители обслуживают интересы Норвегии, это двойные стандарты», — сказал Бородавко в эфире телеканала «Матч ТВ».

«За одно и то же нарушение одного казнят, другого милуют. Одно и то же нарушение трактуется совершенно по-разному», — добавил тренер.

Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти аналогичным образом правила нарушил Большунов, обгоняя финна Йони Мяки. Тогда российскую команду дисквалифицировали и лишили медали.