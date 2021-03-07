В чешском Нове-Место продолжается этап Кубка мира по биатлону. В 18:00 по московскому времени стартовала мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

В гонке примут участие 60 спортсменов, отобранные по итогам прошедшего днем ранее спринта. Первый стартовый номер получил француз Симон Дестье, спустя две секунды в погоню отправится швед Себастьян Самуэльссон. Еще через две секунды на дистанцию уйдет немец Арнд Пайффер.

Первым из россиян побежит Эдуард Латыпов, он будет отставать от лидера на 37 секунд. Карим Халили стартует в 53 секундах, Александр Логинов — в минуте. Отставание Матвея Елисеева составит 1,22.