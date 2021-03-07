Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клэбо дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым на финише марафона, который состоялся в Оберстдорфе (Германия) в рамках чемпионата мира.

Клэбо финишировал первым, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен, третьим — Александр Большунов.

После дисквалификации первое место перешло к Иверсену, второе — к Большунову. Норвежская сторона подала протест на решение жюри.

Напомним, на финишной прямой произошел инцидент с участием Большунова: он шел первым, Клэбо начал обгонять его справа вне лыжни, и между спортсменами произошел контакт. В результате у Александра сломалась палка, и он занял лишь третье место.

После финиша Большунов не сдержал эмоций и расплакался. Клэбо хотел что-то ему сказать, но Александр не пожелал общаться.