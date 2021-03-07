Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо пытался утешить плачущего россиянина Александра Большунова на финише марафона в Оберстдорфе (Германия). Большунов стал третьим, пропустив вперед Клэбо и Эмиля Иверсена.

Большунов не смог финишировать первым из-за контакта с Клэбо: Александр шел первым, Йоханнес стал обгонять его справа, и между ними произошел контакт. В итоге у россиянина сломалась палка, и он пересек финишную черту третьим.

Впоследствии Клэбо был дисквалифицирован, золото перешло к Иверсену, серебро — к Большунову. Однако сборная Норвегии подала протест, который на данный момент рассматривается членами жюри. Решение еще не принято.

Большунов ранее заявил, что не собирается идти на церемонию награждения.