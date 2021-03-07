Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отклонила протест сборной Норвегии по дисквалификации Йоханнеса Клэбо на чемпионате мира. Таким образом, спортсмен официально лишен золотой медали марафона на 50 км классическим стилем.

Клэбо финишировал первым, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен, третьим — Александр Большунов. После дисквалификации первое место перешло к Иверсену, второе — к Большунову. Норвежская сторона подала протест на решение жюри.

Напомним, на финишной прямой произошел инцидент с участием Большунова: он шел первым, Клэбо начал обгонять его справа вне лыжни, и между спортсменами произошел контакт. В результате у Александра сломалась палка, и он занял лишь третье место.