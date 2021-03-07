Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о несостоявшихся отношениях со своим партнером по льду Иваном Букиным.

«Ох. Сначала он мне нравился. Но Ваня тогда смотрел на меня просто как на партнершу. Потом прошло время, я остыла, а Иван вдруг решил подарить огромный букет роз», — приводит слова Степановой «Экспресс-Газета».

По словам Александры, это было признание в любви от Ивана, но к тому моменту её отношение уже успело измениться.

«Было обидно, что наши чувства не совпали по времени. Обидно за Ваню. Букет хороший, шикарный, но я испытала чувство сожаления. Было не по себе. Потому что расстроила партнера», — сказала Степанова.

Напомним, Степанова и Букин в нынешнем сезоне выиграли чемпионат России и отобрались на чемпионат мира, который будет проходить в Стокгольме (Швеция) в период с 22 по 28 марта. Часть сезона фигуристы пропустили по состоянию здоровья.