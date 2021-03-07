Московское «Динамо» на своем поле обыграло «Тамбов» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Подопечные Сандро Шварца открыли счет в конце первого тайма: с передачи Арсена Захаряна гол забил Вячеслав Грулёв.

На последней минуте основного времени матча арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Тамбова». К точке подошел хорватский полузащитник москвичей Никола Моро и удвоил преимущество своей команды.

Набрав 36 очков в 21 туре, «Динамо» поднялось на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Тамбов» по-прежнему идет на последнем месте, имея всего 13 баллов.