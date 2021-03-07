Московский «Спартак» на своем поле принимает «Краснодар» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. «Красно-белые» забили два быстрых гола и ведут со счетом 2:0.

На второй минуте матча отличился нападающий Александр Соболев с передачи Айртона. Спустя семь минут Квинси Промес удвоил преимущество хозяев, отправив еще один мяч в сетку ворот Станислава Агкацева. В роли его ассистента выступил Джордж Ларссон.

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Из-за дисквалификации сегодня не играет полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, по той же причине матч пропускает защитник «Краснодара» Игорь Смольников.

Напомним, после 20 туров «Спартак» занимал четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Краснодар» (31) шел восьмым.