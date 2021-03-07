Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала дисквалификацию Йоханнеса Клэбо в марафоне на чемпионате мира. На финише он столкнулся с Александром Большуновым и лишил россиянина шансов на победу.

«Удивлена, как норвежцы снова на финише не по-честному поступили, помешали Саше, а он в принципе должен был быть первым. Удивлена еще, что спринтер Клэбо вытянул полтинник. Дисквалифицирован и слава Богу! Жаль, что не золото», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

После дисквалификации Клэбо золото досталось Эмилю Иверсену, а Большунов получил серебро. Российская сторона хотела, чтобы были вручены две золотые медали, поскольку Иверсен при честной борьбе не претендовал даже на второе местл.

Однако Резцова считает, что разговоры о двух золотых медалях неуместны: по ее мнению, победитель должен быть один.

«Что значит, мы требуем? Давайте шуметь, трындеть и кричать во всеуслышание. Считаю, что правильно решили: у Клебо — дисквалификация, у Саши — второе место. Но второе, третье место — разница небольшая», — сказала Резцова.