Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). В финальном матче он одолел венгра Мартона Фучовича, игра завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут. За это время Рублев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и взял один гейм на подаче соперника. Фучович записал на свой счет шесть эйсов, дважды ошибся на подаче и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Для Рублева этот титул стал первым в сезоне и восьмым в карьере: до этого он выиграл турниры в Умаге, Москве, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Вене, Дохе и Аделаиде.

Призовой фонд турнира в Роттердаме составляет 1 117 900 евро. В прошлом году победителем стал француз Гаэль Монфис, отказавшийся от защиты титула.