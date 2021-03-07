Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итог марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), где российский лыжник Александр Большунов после дисквалификации Йоханнеса Клэбо стал вторым.

«Большунов — герой. Серебро и слёзы делают его более великим в глазах всего мира, чем если бы он выиграл. Прецедент создан хороший, Клэбо нам жаль, но он нарушал», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Губерниев обратил внимание на то, что ситуация похожа на недавний инцидент в Лахти, где Большунов зацепил финна Йони Мяки. Однако, по мнению комментатора, сегодня справедливость восторжествовала не до конца: несмотря на дисквалификацию Клэбо, Большунов не получил золотую медаль, на которую рассчитывал.

«Можно было дать два золота. Иверсен ни при каких обстоятельствах не должен был быть первым, но вот так случилось», — сказал Губерниев.