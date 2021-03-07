Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою эмоциональную реакцию на бронзовую медаль марафона, который состоялся в Оберстдорфе (Германия) на чемпионате мира. Впоследствии победитель Йоханнес Клэбо был дисквалифицирован, и Большунов поднялся на второе место.

«Да, я плакал. Слёзы текли из-за того, что шанс завоевать второе золото был упущен. Он был упущен из-за поломки палки. Слова Клэбо после гонки? Я ничего не слышал, меня переполняли эмоции», — приводит слова Большунова Nettavisen.

На финишной прямой Большунов шел лидером, но Клэбо попытался его обогнать. Между спортсменами произошел контакт, приведшей к поломке палки Александра. В результате он финишировал третьим, пропустив вперед еще и норвежца Эмиля Иверсена.

После рассмотрения эпизода судьи дисквалифицировали Клэбо и вручили Большунову серебряную медаль, а победителем стал Иверсен.