Лыжный чемпионат мира в Оберстдорфе завершился так же громко, как начинался. Самая крутая и престижная гонка – мужской марафон на 50 км – закончилась скандалом, в центре которого оказались самые принципиальные соперники нынешних времен – Александр Большунов и Йоханнес Клэбо.

Для Большунова сегодняшняя гонка была особенно значимой: на кону стояла не только четвертая медаль чемпионата мира, но и статус «короля лыж» — так называют спортсменов, выигравших 30 км и 50 км в рамках одного турнира. Несмотря на кажущуюся простоту условий, добиться такого результата крайне тяжело: в лыжных гонках было всего шесть «королей», и лишь один – Петтер Нортуг – в нашем тысячелетии.

От победы Большунова отделяли считанные метры: он лидером выходил на финишную прямую, в одиночку разобравшись с норвежской атакой. Соперники применили излюбленную командную тактику, вчетвером ведя россиянина до самого конца дистанции. Они пытались зажать его в так называемую коробочку, но опытный российский боец был готов к их хитростям – обогнул соперников по большому радиусу и сумел убежать.

Уже в финишном коридоре его настиг Клэбо: он пошел в обгон, втиснувшись справа – там, где уже нет лыжни. Между спортсменами произошел контакт: Йоханнес потерял баланс, зацепил Александра рукой, в результате тот сломал палку и не смог как следует толкнуться на последнем метре. В итоге его обошел не только Клэбо, но и Эмиль Иверсен, который стопроцентно претендовал лишь на бронзу.

Пока Александр бессильно рыдал, сидя на снегу у рекламного щита, в судейской комнате шли активные разборки. Они продолжались настолько долго, что в телеэфир не попала биатлонная гонка, стартовавшая сразу после лыж. Жюри разбирались, что делать в ситуации, которая один в один повторила инцидент в Лахти: тогда Большунов на финише помешал Йони Мяки, так же неуклюже втиснувшись сбоку при обгоне. Та гонка завершилась дисквалификацией россиянина, и сегодня справедливо было рассчитывать на аналогичный исход.

Так и вышло: несмотря на протесты норвежцев, Клэбо был лишён золотой медали. Это решение FIS отвечает установленному регламенту, и придираться к нему не имеет смысла. Однако есть одно но: если в случае с Мяки финны в итоге взяли именно ту медаль, на которую претендовали, то Большунов сегодня вынужден довольствоваться серебром. В то же время Иверсен, шедший третьим, повесил на шею самое престижное золото чемпионата. Эмиль заходил в финишный коридор с заметным отставанием: не было сомнений, что он возьмет бронзовую медаль. Вторым он стал лишь потому, что Большунов сломал палку – вина за это легла на плечи Йоханнеса.

Как поступить судьям в таких условиях? Лишить Иверсена золота, хотя он честно выполнил свою работу, не создавая помех ни соперникам, ни партнерам? Самую здравую идею предложили в России: вручить две золотые медали и ни одной серебряной. История знает случаи, когда на высшую ступень пьедестала поднимались двое спортсменов: так было и в лыжном спорте, когда Россия поделила с Норвегией победу в эстафете на ЧМ-1982, и в фигурном катании – в Стол-Лейк-Сити первое место дали россиянам и канадцам.

Такое решение было бы справедливым с любой точки зрения и не обидело бы ни одного из участников, однако в FIS побоялись взять на себя ответственность. Вписать имя нового «короля лыж» в историю лыжных гонок не удалось, но каждому болельщику понятно, кто в действительности выиграл этот «полтинник».