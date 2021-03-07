Новый чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над россиянином Петром Яном в титульном поединке.

«Я никогда в жизни не притворялся и не начну этого делать сейчас. Думал, что бой признают несостоявшимся. Жду реванша с Петром Яном. Он оказался жёстче, чем я думал», — написал Стерлинг у себя в «Инстаграме».

Напомним, Стерлинг одолел Яна в основном карде турнира UFC 259, который состоялся в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 марта мск. Российскому бойцу присудили поражение дисквалификацией за запрещенный удар коленом. На карточках судей после трёх раундов Ян побеждал.

Ранее Стерлинг уже дал согласие на реванш с Яном. Глава промоушена Дана Уайт пообещал, что бой состоится в скором времени.