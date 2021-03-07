Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итог марафона на чемпионате мира, где Александр Большунов получил серебряную медаль после дисквалификации Йоханнеса Клэбо.

«Я думаю, надо менять правила. Но хотя бы первый раз в жизни приняли решение фактически в нашу пользу. Думаю, может, будет небольшим уроком для Клэбо, хотя, наверное, он не сильно расстроился. Два золота? Ну, прекратите, никто не даст никаких два золота. FIS никогда на это не пойдет», — сказала Вяльбе, слова которой приводит «РИА Новости».

Напомним, на финишной прямой Большунов шел лидером, но Клэбо попытался его обогнать. Между спортсменами произошел контакт, приведшей к поломке палки Александра. В результате он финишировал третьим, пропустив вперед еще и норвежца Эмиля Иверсена.

После рассмотрения эпизода судьи дисквалифицировали Клэбо и вручили Большунову серебряную медаль, а победителем стал Иверсен.