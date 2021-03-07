Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал возвращение Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе.

«Реальная «Санта-Барбара», федерация ничего опять не знает, а те все знают. А тут кто-то говорит: «У меня никаких претензий финансовых». Но тут жена, а там есть финансовые претензии. Это какая-то фигурнокатательная «Санта-Барбара», — приводит слова Ягудина РИА «Новости».

Ягудин отметил, что такие истории, несмотря на негатив, привлекают внимание к миру фигурного катания. По его мнению, только результаты соревнований покажут, правильное ли решение приняла Косторная. От ее ухода результатов не было, подчеркнул Алексей.

Напомним, под руководством Тутберидзе Косторная выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при. В июле минувшего года Алёна объявила о переходе в академию Евгения Плющенко. 3 марта стало известно, что Косторная хочет вернуться в «Хрустальный». Сама спортсменка не давала комментариев, но Плющенко и Яна Рудковская подтвердили её уход.