Московский «Спартак» на своем поле нанес поражение «Краснодару» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Открытие Арене» и завершилась с разгромным счетом 6:1 в пользу хозяев.

«Красно-белые» начали матч с двух быстрых голов: на второй минуте счет открыл Александр Соболев, спустя семь минут отличился Квинси Промес.

Во втором тайме «Краснодару» удалось отыграть один мяч, на 56-й минуте точный удар нанес Юрий Газинский. Однако «Спартак» ответил на это четырьмя забитыми мячами: по разу ворота Станислава Агкацева поразили Соболев и Эсекьель Понсе, дважды отметился Джордан Ларссон.

«Краснодар» подошел к сегодняшней игре с серьезными кадровыми потерями: Игорь Смольников не сыграл из-за дисквалификации, еще у пятерых игроков (Дмитрий Стоцкий, Маркус Берг, Сергей Петров, Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес) травмы. У «Спартака» из-за дисквалификации не вышел Роман Зобнин.

Набрав 38 очков, «Спартак» поднялся на третье место турнирной таблицы, «Краснодар» (31) остался на восьмом.