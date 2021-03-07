Российский лыжник Александр Большунов завоевал больше всех медалей на чемпионате мира, который завершился в Оберстдорфе (Германия). В его активе золото в скиатлоне, серебро в марафоне и эстафете, а также бронза в командном спринте.

Второе место по числу наград занял норвежец Йоханнес Клэбо, завоевавший три золотые медали.

Примечательно, что Большунов стал единственным не норвежским лыжником, попавшим на подиум индивидуальных гонок. Из 12 наград десять достались норвежцам и две — Александру.

Среди женщин лучшей стала норвежка Тереза Йохауг, в активе которой четыре золотые медали.

Чемпионат мира завершился сегодня, 7 марта, классическим марафоном на 50 км. Победителем стал Эмиль Иверсен, получивший золото в результате дисквалификации Клэбо. Второе место занял Большунов.