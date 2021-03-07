Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал поведение россиянина Александра Большунова на церемонии награждения после марафона. Большунов отказался надевать серебряную медаль и держал её в руках.

«Мне насрать на то, что делает Большунов. Больше о нем мне сказать нечего», – сказал Иверсен, слова которого приводит NRK.

Напомним, на финишной прямой марафона Большунов шел лидером, но Йоханнес Клэбо попытался его обогнать. Между спортсменами произошел контакт, приведшей к поломке палки Александра. В результате он финишировал третьим, пропустив вперед еще и Иверсена.

После рассмотрения эпизода судьи дисквалифицировали Клэбо и вручили Большунову серебряную медаль, а победителем стал Иверсен.