Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.

По словам Федуна, именно ради таких моментов и стоит заниматься футболом. Он процитировал известное высказывание Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было и вот опять».

«И надо сказать, конечно, что «Краснодар» очень комфортная команда для нас. Они сами играют и нам дают, вы сегодня видели, что футболисты, которые у нас есть, проявили лучшие качества. Могло быть 8:2 и 10:3, но результат — наша победа», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Федун отметил, что, если посмотреть коэффициент ожидаемых голов, там будет счет 10:3 мили 10:4. Он уверен, что «Спартак» в любом случае переиграл соперника, так как удача сегодня была на стороне его команды.

Набрав 38 очков, «Спартак» поднялся на третье место турнирной таблицы, «Краснодар» (31) остался на восьмом.