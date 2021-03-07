Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в гала-концерте проекта «Ледниковый период», который состоялся в Москве.

Спортсменка выступила в роли ведущей вечера в паре с Алексеем Ягудиным, а также исполнила показательный номер.

В историях своего «Инстаграма» она показала свой новый образ: аккуратную прическу и бежевое платье с блестками.

Напомним, с декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. Она сосредоточилась на учебе и ледовых шоу, а также приняла участие в съемках телевизионного проекта «Ледниковый период».