Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выразил мнение, что Александр Большунов не мог получить золотую медаль марафона на чемпионате мира. Россиянин стал вторым после того, как победителя гонки Йоханнеса Клэбо дисквалифицировали и лишили медали.

«Не совсем понимаю, что имел в виду Большунов, говоря, что его должны были поставить впереди Эмиля. Не понимаю, как это возможно. Он же никогда не бывает удовлетворён серебром. Мне ужасно жаль Йоханнеса, чрезвычайно досадная для него ситуация. Мы поддержим его как только можем», — приводит слова Крюгера NRK

Напомним, на финишной прямой марафона Большунов шел лидером, но Клэбо попытался его обогнать. Между спортсменами произошел контакт, приведшей к поломке палки Александра. В результате он финишировал третьим, пропустив вперед еще и Эмиля Иверсена.

После рассмотрения эпизода судьи дисквалифицировали Клэбо и вручили Большунову серебряную медаль, а победителем стал Иверсен.