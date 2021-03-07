Президент UFC Дана Уайт раскритиковал российского бойца Петра Яна за удар коленом в поединке с Алджамейном Стерлингом. После этого американцу присудили победу, а россиянин лишился титула в легчайшем весе.

«Был ли удар намеренным? О да! Это не был удар вскользь, даже я почувствовал этот удар. Кто-то в Сети пишет, что Пётр даже не попал. Он попал, ещё и как. Даже я это почувствовал и подумал: чёрт возьми», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Глава промоушена отметил, что бой получился интересным: Ян перехватил инициативу и полностью контролировал ход встречи, в то время как Стерлинг чувствовал себя сломленным.

Напомним, Стерлинг одолел Яна в основном карде турнира UFC 259, который состоялся в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 марта мск. Российскому бойцу присудили поражение дисквалификацией за запрещенный удар коленом. На карточках судей после трёх раундов Ян побеждал.