Бывший французский биатлонист Симон Фуркад считает, что норвежский лыжник Йоханнес Клэбо должен был получить золотую медаль марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Только что посмотрел видеообзор марафонской гонки у лыжников. Кто-нибудь может мне объяснить, за что дисквалифицировали Клэбо?», — написал Фуркад у себя в «Твиттере».

Напомним, Клэбо финишировал первым, но был лишён медали за столкновение с Александром Большуновым. Россиянин лидером выходил на финишную прямую, Клэбо начал его обгонять вне лыжни и задел рукой, из-за чего у Александра сломалась палка.

В результате Большунов занял лишь третье место, вторым стал норвежец Эмиль Иверсен. После дисквалификации Клэбо он переместился на первую строчку, а россиянину вручили серебряную медаль.