Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Рубином» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня, 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергее Карасевым. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Резервным рефери назначен Антон Анопа.

Помочь «Зениту» точно не смогут два футболиста: бразильский нападающий Малком, получивший травму на сборе, и голкипер Михаил Кержаков, из-за повреждения замененный в прошлой игре.

На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка в 20 матчах. «Рубин» располагается на девятом месте с 31 очком в активе.